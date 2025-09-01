В МВД назвали признаки того, что человеку пишут со взломанного аккаунта
Одним из самых популярных способов мошенничества являются взлом и подмена аккаунтов. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
В полиции указали, что признаками взломанного аккаунта могут быть странные просьбы, например, о срочном переводе денег или о голосовании в конкурсе.
Также следует насторожиться, если человек стал общаться в непривычном для него стиле.
«Пишет слишком официально или, наоборот, сухо. Использует слова или эмодзи, которые раньше не применял», - пояснили в УБК.
В ведомстве добавили, что о взломе аккаунта могут свидетельствовать подозрительные ссылки или файлы, внезапная повышенная активность и игнорирование отвлекающих вопросов.
Ранее в полиции заявили, что злоумышленники в России начали использовать приложения, имитирующие российскую платежную систему Mir Pay, пишут «Известия».
