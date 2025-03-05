В МВД число вакантных должностей выросло до 172 тысяч
В МВД количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.
Он отметил, что в России уволился каждый второй участковый полиции.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что зарплата сотрудников полиции должна быть конкурентоспособной.
Ранее сообщалось, что почти 50% трудовых мигрантов хотели бы работать в полиции. Однако глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в беседе с НСН заявил, что иностранцы должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru