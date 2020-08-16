В МВД Белоруссии заявили о применении нелетального оружия на акциях оппозиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев сделал заявление о применении оружия против участников акций протеста в Минске.

Караев отметил, что милиция не применяла огнестрельного оружия против митингующих.

МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов

«Мы не применяли огнестрельного оружия, а (применяли - прим. НСН) только то, которое является нелетальным», - заявил глава белорусского МВД сетевому издание Tut.by.

Напомним, массовые протесты начались после обнародования итогов президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Митингующие призывали остановить фальсификацию данных. По сведениям МВД Белоруссии, за неделю протестных акций пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено свыше 90 уголовных дел. Произошли задержания свыше 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Погиб 34-летний предприниматель Александр Тарайковский.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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