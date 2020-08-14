МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии проинформировало о как минимум 121 пострадавшем сотруднике милиции во время акций протеста в республики, начиная с вечера 9 августа после президентских выборов. Данные опубликованы на сайте МВД. Сообщается также о возбуждении около 90 уголовных дел.

Министерство здравоохранения Белоруссии сегодня констатировало сокращение числа пострадавших в столкновениях с силовиками, которые остаются в больницах. На лечении находятся сейчас 150 человек. За минувшие сутки из центра изоляции правонарушителей «Окрестина» в Минске госпитализированы четыре человека, ещё 50 осмотрены врачами МВД. Из ЦИП «Жодино» в больницы переведены 13 человек.

Кроме того, сегодня в МВД заявили, что более 2 тысяч человек, задержанных в ходе акций протеста, выпущены из мест содержания заключенных. Всего было задержано более 6,5 тысяч человек.

