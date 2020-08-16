В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах

В МВД Белоруссии не располагают информацией о том, что все задержанные во время протестных акций в Минске будут выпущены на свободу 16 августа. Такой комментарий дала ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«Мне об этом неизвестно. В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда», - заявила представитель силового ведомства Белоруссии.

Ранее в СМИ появились сведения со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о возможности освобождения всех задержанных в ходе протестов в Белоруссии 16 августа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМинскПротесты
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