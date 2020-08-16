В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах

«Мне об этом неизвестно. В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда», - заявила представитель силового ведомства Белоруссии.

Ранее в СМИ появились сведения со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о возможности освобождения всех задержанных в ходе протестов в Белоруссии 16 августа.

