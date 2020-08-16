В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах
В МВД Белоруссии не располагают информацией о том, что все задержанные во время протестных акций в Минске будут выпущены на свободу 16 августа. Такой комментарий дала ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Мне об этом неизвестно. В последние дни людей отпускали. Но есть ведь те, кто отбывает административный арест по решению суда», - заявила представитель силового ведомства Белоруссии.
Ранее в СМИ появились сведения со ссылкой на высокопоставленного представителя МВД о возможности освобождения всех задержанных в ходе протестов в Белоруссии 16 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- В МВД Белоруссии не подтвердили сведения об освобождении задержанных на протестах
- Все поменялось. Трамп отказался от встречи с Путиным до выборов
- В МВД Белоруссии заявили о применении нелетального оружия на акциях оппозиции
- Лавров и Помпео обсудили организацию саммита по Ирану по инициативе Путина
- В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко о военной угрозе со стороны альянса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru