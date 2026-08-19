Проректор МИРЭА заявил о росте среднего балла для поступления на бюджет

Ажиотажное поступление стобалльников и олимпиадников касается лишь небольшого процента мест, к тому же вузы спокойно могут регулировать прием таких студентов, напомнил НСН Игорь Рогов.

Проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов рассказал в пресс-центре НСН, что средний балл абитуриентов, поступивших на бюджет в вуз, превышает 87 баллов, а ажиотаж вокруг высокобалльников и победителей олимпиад затрагивает лишь небольшую долю мест — порядка 1-1,5%.

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«Проходные баллы растут. У нас средний балл ребят, зачисленных на бюджетные места, превышает 87. Проблема ажиотажного поступления высокобалльников и олимпиадников касается 1-1,5% мест и продиктована рядом моментов. Не надо забывать, что вузы сами могут регулировать политику в отношении приёма тех же олимпиадников. При желании вуз вообще может их не принимать. Здесь лукаво будет говорить, что вузы с этой ситуацией не справляются. Все решают эту проблему так, как хотят. Хотят больше олимпиадников — открывают краник, хотят меньше — закрывают. К нам в университет их поступает не очень много — каждый год до 100 человек. В этом году прироста по олимпиадникам мы не увидели», — заявил он.

Раннее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что в связи с тем, что в 2026 году оказалось на две тысячи больше стобалльников, в 12 вузах для них не хватило бюджетных мест.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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