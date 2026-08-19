Проректор МИРЭА заявил о росте среднего балла для поступления на бюджет
Ажиотажное поступление стобалльников и олимпиадников касается лишь небольшого процента мест, к тому же вузы спокойно могут регулировать прием таких студентов, напомнил НСН Игорь Рогов.
Проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов рассказал в пресс-центре НСН, что средний балл абитуриентов, поступивших на бюджет в вуз, превышает 87 баллов, а ажиотаж вокруг высокобалльников и победителей олимпиад затрагивает лишь небольшую долю мест — порядка 1-1,5%.
«Проходные баллы растут. У нас средний балл ребят, зачисленных на бюджетные места, превышает 87. Проблема ажиотажного поступления высокобалльников и олимпиадников касается 1-1,5% мест и продиктована рядом моментов. Не надо забывать, что вузы сами могут регулировать политику в отношении приёма тех же олимпиадников. При желании вуз вообще может их не принимать. Здесь лукаво будет говорить, что вузы с этой ситуацией не справляются. Все решают эту проблему так, как хотят. Хотят больше олимпиадников — открывают краник, хотят меньше — закрывают. К нам в университет их поступает не очень много — каждый год до 100 человек. В этом году прироста по олимпиадникам мы не увидели», — заявил он.
Раннее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что в связи с тем, что в 2026 году оказалось на две тысячи больше стобалльников, в 12 вузах для них не хватило бюджетных мест.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ректор МосИТИ резко ответил Меньшикову на критику театрального образования
- Депутат Кирьянов раскрыл, что поможет торговым центрам выжить
- Проректор МИРЭА указал на востребованность инженеров на рынке труда
- Автосервисы оценили качество российских масел на фоне проблем с поставками
- Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
- В МАИ рассказали о конкуренции на топовых направлениях
- В МосИТИ им. Кобзона заявили о рекордном числе заявлений от абитуриентов
- Проректор МИРЭА заявил о росте среднего балла для поступления на бюджет
- В Хорватии задержали украинца по подозрению в подрыве «Северных потоков»
- Обмен секретами: Запашный раскрыл, как цирк и театр будут сотрудничать