Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины
19 августа 202614:02
Алексей Филимонов
Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Об этом сообщает RT.
Представление о назначении Хмары в парламент внёс президент Украины Владимир Зеленский. За его кандидатуру в итоге проголосовали 312 депутатов.
Кроме того, Верховная рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на пост главы украинского МИД.
Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения в стране выборов президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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