Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины

Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Об этом сообщает RT.

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Представление о назначении Хмары в парламент внёс президент Украины Владимир Зеленский. За его кандидатуру в итоге проголосовали 312 депутатов.

Кроме того, Верховная рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на пост главы украинского МИД.

Ранее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения в стране выборов президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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