Проректор МИРЭА указал на востребованность инженеров на рынке труда
Популярность инженеров-студентов у компаний позволяет им приобрести необходимую практику и прямо после вуза уйти работать на хорошую зарплату, заявил НСН Игорь Рогов.
Проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов в пресс-центре НСН рассказал о высокой востребованности инженерных специальностей на рынке труда. По его словам, отдельные направления — например, конструирование электронных средств и информационные технологии — пользуются устойчивым спросом у работодателей уже на этапе обучения.
«Есть специальности, за которыми работодатели стоят в очереди. Хороший конструктор с хорошим фундаментальным инженерным образованием всегда нужен. Конструирование электронных средств, информационные технологии в широком смысле востребованы, начиная со студенческой скамьи. Это и для нас очень хорошо, потому что ребята не только получают фундаментальные знания в университете и осваивают практику, но и имеют реальный производственный опыт. Это позволяет им по окончании университета не только понимать, с чем предстоит работать, но и уходить уже не на базовые позиции и зарплаты. В целом востребованность по всем инженерным направлениям очень высока. Есть дефицит ребят, которые уже в школе понимают, что хотят заниматься этими направлениями», — раскрыл он.
Ранее проректор Российского технологического университета (МИРЭА) Игорь Рогов рассказал в пресс-центре НСН, что средний балл абитуриентов, поступивших на бюджет в вуз, превышает 87 баллов, а ажиотаж вокруг высокобалльников и победителей олимпиад затрагивает лишь небольшую долю мест — порядка 1-1,5%.
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