В МосИТИ им. Кобзона заявили о рекордном числе заявлений от абитуриентов
Дмитрий Томилин сказал в пресс-центре НСН, что при поступлении в творческий вуз важна прежде всего одаренность, а не 100 баллов по ЕГЭ.
Профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин раскрыл в пресс-центре НСН, что в этом году в их вуз было подано рекордное количество заявлений.
«У нас было 4300 заявлений, такого никогда не было. Огромный наплыв абитуриентов и студентов, хотя у нас в этом году высокие контрольные цифры приема — 210 очников, шесть курсов. Очень популярны творческие направления, сценические искусства, открываем курс сценаристов. На клоунаду берем ребят, имеющих опыт. Это дело серьезное! Для нас главное — это литература, русский язык и наш внутренний экзамен. Важна непосредственно одаренность», — отметил он.
Несмотря на большой объём бюджетных мест (620481 в 2026 году), конкурс на топовые направления остаётся высоким. Из общего числа 446,7 тыс. мест выделено на бакалавриат и специалитет; 73% из них находятся в региональных вузах. При этом в топовых вузах конкуренция достигает экстремальных значений: например, на факультете ИИ МГУ конкурс составил около 127 человек на место (2547 заявлений на 20 мест), на экономическом — примерно 34, на мехмате — около 19.
Ранее ректор Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина Сергей Позябин рассказал в пресс-центре НСН о растущей популярности вуза среди абитуриентов и ключевых изменениях в образовательных программах.
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