В Хорватии задержали украинца по подозрению в подрыве «Северных потоков»

В ведомстве указали, что задержанный — опытный водолаз. Предполагается, что он был одним из тех, кто закрепил взрывное устройство на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» у острова Борнхольм в Балтийском море.

«Обвиняемый участвовал в необходимых погружениях. Он и его сообщники использовали парусную яхту, отплывшую из Ростока, для транспортировки устройств», - говорится в сообщении.

Ожидается экстрадиция задержанного в Германию.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» будут восстановлены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

