В Хорватии задержали украинца по подозрению в подрыве «Северных потоков»
Гражданин Украины был задержан в хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру Германии сообщает RT.
В ведомстве указали, что задержанный — опытный водолаз. Предполагается, что он был одним из тех, кто закрепил взрывное устройство на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» у острова Борнхольм в Балтийском море.
«Обвиняемый участвовал в необходимых погружениях. Он и его сообщники использовали парусную яхту, отплывшую из Ростока, для транспортировки устройств», - говорится в сообщении.
Ожидается экстрадиция задержанного в Германию.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» будут восстановлены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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