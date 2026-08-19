Проректор по учебной работе Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Козорез рассказал в пресс-центре НСН, что конкурс в центральном корпусе МАИ вырос до 7,2 человека на место, а средний балл поступивших на бюджет достиг 86,47 — это на пять баллов выше прошлогоднего показателя.

«По центральному корпусу МАИ у нас конкурс составил порядка 7,2 человека на место. В прошлом году у нас было порядка шести человек на место. По заявлениям у нас в этом году тоже больше, чем обычно. Балл у поступивших на бюджет вырос и составил 86,47. Это примерно на пять баллов больше, чем в прошлом году. На рост баллов, помимо увеличения популярности инженерной деятельности, повлиял общий уровень баллов ЕГЭ, который получился в этом году. Самые популярные направления — 24‑я группа «Авиационная и ракетно‑космическая техника». Здесь лидером является самолёто‑ и вертолётостроение: там конкурс вырос больше чем в 2,5 раза. Далее идёт двигателестроение — проектирование авиационных и ракетных двигателей, а также производство и эксплуатация ракет и ракетно‑космических комплексов. Конкурс на эти направления вырос на 50% и 25% соответственно», — раскрыл он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил, что в этом году количество бюджетных мест в престижные вузы на востребованные специальности сократилось.

