В Музее Шолохова раскрыли, как помогают школьникам с ЕГЭ
Произведение «Тихий Дон» необходимо знать для поступления в вузы, а представители музея готовы отвечать на все вопросы, заявила в пресс-центре НСН Лидия Слюсаренко.
Помощь при освоении произведений писателя Михаила Шолохова нужна и школьникам перед экзаменами, и студентам, а музей готов предоставить ее как офлайн, так и онлайн, рассказала кандидат культурологии, учёный секретарь Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» Лидия Слюсаренко в пресс-центре НСН.
24 мая 1905 года родился писатель Михаил Шолохов, автор четырехтомного романа о казаках в период Гражданской войны и до нее «Тихий Дон». Слюсаренко подчеркнула, оно очень интересно школьникам и студентам.
«К нам много обращаются при подготовке к ЕГЭ, где есть обязательные вопросы по “Тихому Дону”. Желание узнать всё из первоисточника, как создавалось произведение, какая документальная основа, источники – это мы все рассказываем с помощью лекций как очно, так и онлайн. Мы сотрудничаем с университетами. Те из них, где есть казачья направленность, где разрабатывают “шолоховскую линию” — Южный федеральный университет, Ставропольский филиал МГУ, Сургутский педагогический университет, Московский государственный университет им. Разумовского — с ними со всеми мы очень плотно сотрудничаем: и конференции проводим, и совместные проекты делаем», — подчеркнула она.
Слюсаренко добавила, что в музее можно ознакомиться с жизнью и бытом казаков.
«Музей предоставляет уникальную возможность тем, кто вообще не знаком с прозой Шолохова, не обращен в его философию, наблюдать всё воочию. У нас полностью воссозданы традиции донского казачьего коневодства. В конюшне около 30 лошадей-дончаков. Неразрывную связь казака и коня, верного друга, мы воссоздали в реальности. Можно понять азы верховой езды, а на наших праздниках можно увидеть традиционную казачью джигитовку. Это захватывающее зрелище», — отметила она.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов анонсировал в пресс-центре НСН постановку «Тихого Дона» в Театре Наций.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Затопит Западную Сибирь»: Назван худший прогноз таяния ледника Судного дня
- В Музее Шолохова раскрыли, как помогают школьникам с ЕГЭ
- СМИ: Задержан экс-замгубернатора Вологодской области Иноземцев
- Российская армия поразила места хранения и запуска украинских беспилотников
- Новым замглавы МВД России стал генерал-майор полиции Алексей Макаров
- Шолохов назвал лучшую экранизацию «Тихого Дона» для молодежи
- Библиотеку Михаила Шолохова воссоздадут к 2030 году
- Внук Шолохова: Ни один аватар не заменит дедушку
- Путин призвал улучшить систему управления компонентами коллективных сил ОДКБ
- Внук Шолохова рассказал, как писатель спас казаков от геноцида