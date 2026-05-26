В Музее Шолохова раскрыли, как помогают школьникам с ЕГЭ

Произведение «Тихий Дон» необходимо знать для поступления в вузы, а представители музея готовы отвечать на все вопросы, заявила в пресс-центре НСН Лидия Слюсаренко.

Помощь при освоении произведений писателя Михаила Шолохова нужна и школьникам перед экзаменами, и студентам, а музей готов предоставить ее как офлайн, так и онлайн, рассказала кандидат культурологии, учёный секретарь Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон» Лидия Слюсаренко в пресс-центре НСН.

24 мая 1905 года родился писатель Михаил Шолохов, автор четырехтомного романа о казаках в период Гражданской войны и до нее «Тихий Дон». Слюсаренко подчеркнула, оно очень интересно школьникам и студентам.

«К нам много обращаются при подготовке к ЕГЭ, где есть обязательные вопросы по “Тихому Дону”. Желание узнать всё из первоисточника, как создавалось произведение, какая документальная основа, источники – это мы все рассказываем с помощью лекций как очно, так и онлайн. Мы сотрудничаем с университетами. Те из них, где есть казачья направленность, где разрабатывают “шолоховскую линию” — Южный федеральный университет, Ставропольский филиал МГУ, Сургутский педагогический университет, Московский государственный университет им. Разумовского — с ними со всеми мы очень плотно сотрудничаем: и конференции проводим, и совместные проекты делаем», — подчеркнула она.

Слюсаренко добавила, что в музее можно ознакомиться с жизнью и бытом казаков.

«Музей предоставляет уникальную возможность тем, кто вообще не знаком с прозой Шолохова, не обращен в его философию, наблюдать всё воочию. У нас полностью воссозданы традиции донского казачьего коневодства. В конюшне около 30 лошадей-дончаков. Неразрывную связь казака и коня, верного друга, мы воссоздали в реальности. Можно понять азы верховой езды, а на наших праздниках можно увидеть традиционную казачью джигитовку. Это захватывающее зрелище», — отметила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов анонсировал в пресс-центре НСН постановку «Тихого Дона» в Театре Наций.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
