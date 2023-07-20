В «мусульманской» колбасе в Волгограде нашли ДНК свиньи

В докторской колбасе «Мусульманская» «Волжского мясокомбината» Россельхознадзор обнаружил ДНК свиньи. В управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что фальсификацию выявили в ходе исследований колбасной продукции на качество и безопасность.

Специалисты выявили в лаборатории, что в колбасном изделии есть ДНК свиньи и ДНК сои, которые не были заявлены производителем в его составе.

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Среди ингредиентов значились лишь куриный фарш, говядина, молочная сыворотка, яичный и животный белок, а также специи, соль и пищевые добавки.

Россельхознадзор вынес производителю фальсифицированной продукции предостережение.

Вместо молочного жира используют жиры немолочного происхождения в целях удешевления продукции, рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в интервью НСН. По его словам, у молочной продукции с натуральными веществами наиболее яркий вкус, который нельзя спутать.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФальсификатРоссельхознадзорКолбаса

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