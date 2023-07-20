В «мусульманской» колбасе в Волгограде нашли ДНК свиньи

В докторской колбасе «Мусульманская» «Волжского мясокомбината» Россельхознадзор обнаружил ДНК свиньи. В управлении ведомства по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что фальсификацию выявили в ходе исследований колбасной продукции на качество и безопасность.

Специалисты выявили в лаборатории, что в колбасном изделии есть ДНК свиньи и ДНК сои, которые не были заявлены производителем в его составе.