СМИ: на маркетплейсах России выросло количество контрафактной электроники
Доля подделок электроники международных производителей на российских маркетплейсах увеличилась до 31% предложений, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании IQ Technology.
Уточняется, что поддельных смартфонов и ноутбуков выявили по 31%, смарт-часов - 63%, наушников и колонок — 69%. Чаще всего контрафакт встречается среди продукции брендов Apple и Samsung.
Эксперты рынка отмечают, что рост количества подделок связано со снижением контроля со стороны покинувших российский рынок марок, не исключено, что доля фальсификата продолжит расти.
«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему... Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом»,— заявил управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.
Ранее пасечник Игорь Иванушкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда, отличить настоящий продукт от подделки практически невозможно, так как производители научились грамотно фальсифицировать лакомство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru