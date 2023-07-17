СМИ: на маркетплейсах России выросло количество контрафактной электроники

Уточняется, что поддельных смартфонов и ноутбуков выявили по 31%, смарт-часов - 63%, наушников и колонок — 69%. Чаще всего контрафакт встречается среди продукции брендов Apple и Samsung.

Эксперты рынка отмечают, что рост количества подделок связано со снижением контроля со стороны покинувших российский рынок марок, не исключено, что доля фальсификата продолжит расти.

«Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему... Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом»,— заявил управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

Ранее пасечник Игорь Иванушкин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда, отличить настоящий продукт от подделки практически невозможно, так как производители научились грамотно фальсифицировать лакомство.

