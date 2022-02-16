В Мурманской области с 18 февраля отменят режим QR-кодов

Власти Мурманской области с 18 февраля отменят режим QR-кодов в торговых центрах и местах общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Чибиса.

Попова заявила о снижении распространения COVID-19 в РФ

Ранее в конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Мурманская область входит в пятерку российских регионов, которые достигли уровня коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минвушие сутки выявлено 179,2 тысяч случаев коронавируса, среди которых 900 зарегистрированы в Мурманской области.




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ФОТО: РИА Новости
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