В Мурманской области с 18 февраля отменят режим QR-кодов

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,75% Украина просит провести заседание в ОБСЕ в течение 48 часов НАТО считает, что сделала РФ чёткие предложения по безопасности Суд удовлетворил иск к «Рольфу» и его основателю Петрову об изъятии имущества на 19,4 млрд рублей Швеция сыграет с РФ в 1/2 финала хоккейного турнира на Олимпиаде