В Мурманской области с 18 февраля отменят режим QR-кодов
Власти Мурманской области с 18 февраля отменят режим QR-кодов в торговых центрах и местах общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Чибиса.
Ранее в конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Мурманская область входит в пятерку российских регионов, которые достигли уровня коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80%.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минвушие сутки выявлено 179,2 тысяч случаев коронавируса, среди которых 900 зарегистрированы в Мурманской области.
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