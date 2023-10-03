В Мурманске врача осудили на 6 лет колонии за взятки от уклонистов

Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который помогал призывникам уклониться от службы в армии. Об этом сообщила Lenta.ru.

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Осужденного признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение четырех лет после отбытия наказания. Также он получил штраф в шесть миллионов рублей.

Установлено, что врач с 2016 по 2021 годы получил 15 взяток от призывников и их родителей за освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах России.

Североосетинский военный суд 18 сентября приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы контрактника, который уклонился от службы во время частичной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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