В Мурманске врача осудили на 6 лет колонии за взятки от уклонистов
Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который помогал призывникам уклониться от службы в армии. Об этом сообщила Lenta.ru.
Осужденного признали виновным в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд запретил ему занимать должности на госслужбе в течение четырех лет после отбытия наказания. Также он получил штраф в шесть миллионов рублей.
Установлено, что врач с 2016 по 2021 годы получил 15 взяток от призывников и их родителей за освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах России.
Североосетинский военный суд 18 сентября приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы контрактника, который уклонился от службы во время частичной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru