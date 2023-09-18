СМИ: Суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации

Кабалоевой дали шесть лет колонии общего режима, но с отсрочкой до 2032 года, когда ее первому ребенку, рожденному в 2018 году, исполнится 14 лет. На данный момент она беременна.

По данным издания, ефрейтору предъявлены обвинения по части 5 и части 3.1 статьи 337 УК Российской Федерации (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

В суде женщина обосновала неявку наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом она уточнила, что была уверена в том, что информация от медслужбы будет доведена до ее руководства.

Военный прокурор, несмотря на доводы Кабалоевой, попросил суд вынести обвинительный приговор, поясняя, что та не уволилась со службы, забеременев, и продолжила получать денежное довольствие и пользоваться льготами. В итоге суд первой инстанции дал ефрейтору шесть лет колонии общего режима с отсрочкой до 2032 года.

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