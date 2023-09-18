СМИ: Суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
Владикавказский гарнизонный военный суд впервые в практике признал военнослужащую женщину - ефрейтора Мадину Кабалоеву - виновной в уклонении от мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Кабалоевой дали шесть лет колонии общего режима, но с отсрочкой до 2032 года, когда ее первому ребенку, рожденному в 2018 году, исполнится 14 лет. На данный момент она беременна.
По данным издания, ефрейтору предъявлены обвинения по части 5 и части 3.1 статьи 337 УК Российской Федерации (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Ей грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
В суде женщина обосновала неявку наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом она уточнила, что была уверена в том, что информация от медслужбы будет доведена до ее руководства.
Военный прокурор, несмотря на доводы Кабалоевой, попросил суд вынести обвинительный приговор, поясняя, что та не уволилась со службы, забеременев, и продолжила получать денежное довольствие и пользоваться льготами. В итоге суд первой инстанции дал ефрейтору шесть лет колонии общего режима с отсрочкой до 2032 года.
Ранее В Госдуме предложили лишать уклонистов гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР
- В бундестаге заявили, что решение о поставках Taurus ВСУ примут в ближайшие дни
- Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин
- СМИ: Суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
- В Ливии опровергли данные ООН о гибели 11 тысяч человек из-за наводнений
- В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
- «Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
- Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой
- Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
- На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru