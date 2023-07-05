В Москву придут похолодание и грозы

На смену жарким дням в Москву придет похолодание и пройдут дожди. Об этом заявил руководитель «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит РИА Новости.

Климатическая миграция. Эксперты раскрыли причины и способы изменения погоды

По его прогнозам, в ближайшие дни в столицу придут холодный фронт и кратковременные дожди, в некоторых районах ожидаются грозы и ливни.

«У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз», - сказал Шувалов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГрозаПохолоданиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры