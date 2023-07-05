В Москву придут похолодание и грозы
5 июля 202312:38
На смену жарким дням в Москву придет похолодание и пройдут дожди. Об этом заявил руководитель «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит РИА Новости.
По его прогнозам, в ближайшие дни в столицу придут холодный фронт и кратковременные дожди, в некоторых районах ожидаются грозы и ливни.
«У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз», - сказал Шувалов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru