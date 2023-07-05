В Москву придут похолодание и грозы

По его прогнозам, в ближайшие дни в столицу придут холодный фронт и кратковременные дожди, в некоторых районах ожидаются грозы и ливни.

«У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз», - сказал Шувалов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 3 июля стало самым жарким днем в мире за всю историю метеонаблюдений.

