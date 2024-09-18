В Москву доставлены пострадавшие при нападении в школе в Челябинске
18 сентября 202404:02
Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших при нападении в школе в Челябинске, сообщает RT.
Во время полёта их сопровождали медики. Перевозивший пострадавших Ан-148 оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.
Дети будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров.
Ранее стало известно, что вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru