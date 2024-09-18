В Москву доставлены пострадавшие при нападении в школе в Челябинске

Спецборт МЧС России доставил в Москву троих детей, пострадавших при нападении в школе в Челябинске, сообщает RT.

Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников

Во время полёта их сопровождали медики. Перевозивший пострадавших Ан-148 оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями.

Дети будут проходить реабилитацию в одном из федеральных медицинских центров.

Ранее стало известно, что вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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