Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников

Школа № 68 в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, передает РИА Новости.

До этого территория учебного заведения была оцеплена, там проводились следственные действия, уроки были отменены.

«Бить тревогу!»: Психолог призвала родителей следить за соцсетями подростков

Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации, сообщает Минздрав региона. При этом состояние подростков оценивается как стабильное, дети находятся в сознании, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ученик школы № 68 в Челябинске 16 сентября напал на школьников и педагогов с молотком. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и о халатности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры