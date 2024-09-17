Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников

Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации, сообщает Минздрав региона. При этом состояние подростков оценивается как стабильное, дети находятся в сознании, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ученик школы № 68 в Челябинске 16 сентября напал на школьников и педагогов с молотком. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки во всех образовательных организациях. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и о халатности, передает «Радиоточка НСН».

