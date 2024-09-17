Львова-Белова назвала возможную причину нападения на детей в школе Челябинска
Вероятной причиной нападения на детей и учителя в школе Челябинска мог стать новый суицидальный квест, рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции. Ее слова приводят РИА Новости.
Комментируя ЧП в челябинской школе, которое произошло 16 сентября, она отметила, что здесь мог быть замешан «новый суицидальный квест». По ее словам, сейчас в этом разбираются.
Львова-Белова также подчеркнула необходимость блокировки деструктивного контента.
В понедельник в челябинской школе № 68 подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального Минздрава, трое 13-летних школьников и учитель получили травмы. Двое детей прооперированы и остаются в реанимации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru