Львова-Белова назвала возможную причину нападения на детей в школе Челябинска

Комментируя ЧП в челябинской школе, которое произошло 16 сентября, она отметила, что здесь мог быть замешан «новый суицидальный квест». По ее словам, сейчас в этом разбираются.

Львова-Белова также подчеркнула необходимость блокировки деструктивного контента.

В понедельник в челябинской школе № 68 подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального Минздрава, трое 13-летних школьников и учитель получили травмы. Двое детей прооперированы и остаются в реанимации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



