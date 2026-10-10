«Матрицу 5» запустили в производство после провала «Матрицы 4»
Работа над пятой частью культовой франшизы «Матрица» продолжается, хотя предыдущая часть — «Матрица 4: Воскрешение» — вызвала у зрителей противоречивые отклики.
Творческое руководство серией перешло от сестёр Вачовски к Дрю Годдарду — режиссёру и сценаристу, известному по таким масштабным проектам, как «Война миров Z», «Монстро» и «Проект „Конец света“». Сейчас Годдард занимается разработкой сюжета: его задача — создать историю, которая найдёт отклик у сегодняшней аудитории и при этом сохранит верность духу и наследию оригинальной саги.
Сам режиссёр подчёркивал, что в работе над новой «Матрицей» приходится учитывать ряд жёстких ограничений, при этом у него нет жёстких дедлайнов — процесс идёт в свободном темпе.
Что касается премьеры «Матрицы 5», то после объединения студий Paramount и Warner Bros. под эгидой Skydance Entertainment в отраслевых сводках появилась информация о возможном релизе в 2029 году. Однако пока эти сроки не подтверждены официально.
Особая сложность франшизы сегодня — в том, чтобы органично вписать «Матрицу» в восприятие нового поколения зрителей. Нынешняя аудитория живёт в условиях, во многом напоминающих саму идею «матрицы»: это мир, где искусственный интеллект, непрерывная онлайн‑связь, социальные сети как пространство второй жизни и связанные с этим явления стали повседневной реальностью. Именно в этом контексте предстоит заново переосмыслить связь фильма со зрителем.
Ранее стало известно, что студия Sony дала старт работе над новым фильмом популярной фантастической франшизы «Люди в чёрном», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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