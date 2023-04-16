В Москву доставлен Благодатный огонь из Иерусалима
В Москву доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.
Авиалайнер, вылетевший 15 апреля из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. Самолет встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Лампады с огнем привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Представители РПЦ доставят огонь в десятки российских городов.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. На церемонии в храме присутствуют более 2 тысяч паломников из разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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