В Москву доставлен Благодатный огонь из Иерусалима

В Москву доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает ТАСС.

Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля

Авиалайнер, вылетевший 15 апреля из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. Самолет встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Лампады с огнем привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Представители РПЦ доставят огонь в десятки российских городов.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. На церемонии в храме присутствуют более 2 тысяч паломников из разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РелигияБлагодатный Огонь

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