В Москву доставлен Благодатный огонь из Иерусалима

Авиалайнер, вылетевший 15 апреля из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. Самолет встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Лампады с огнем привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Представители РПЦ доставят огонь в десятки российских городов.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи. На церемонии в храме присутствуют более 2 тысяч паломников из разных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

