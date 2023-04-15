Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

По их данным, на церемонии в храме присутствуют более 2 тысяч паломников из разных стран. Отмечается, что храм может вместить порядка 10 тысяч человек.

ТАСС сообщает, что представители делегации Фонда Андрея Первозванного получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме и отправились в аэропорт Бен-Гурион. Оттуда огонь привезут в Москву. Лампаду доставят в Россию в ночь с 15 на 16 апреля.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» показывает кадры схождение Благодатного огня в Иерусалиме.

