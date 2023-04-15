Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи, пишут СМИ.
По их данным, на церемонии в храме присутствуют более 2 тысяч паломников из разных стран. Отмечается, что храм может вместить порядка 10 тысяч человек.
ТАСС сообщает, что представители делегации Фонда Андрея Первозванного получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме и отправились в аэропорт Бен-Гурион. Оттуда огонь привезут в Москву. Лампаду доставят в Россию в ночь с 15 на 16 апреля.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» показывает кадры схождение Благодатного огня в Иерусалиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru