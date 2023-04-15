Благодатный огонь доставят в Россию в ночь на 16 апреля
Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима 16 апреля, представители епархий Русской православной церкви привезут его в российские города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного (ФАП).
«Делегация Фонда ... специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во "Внуково-3" ... Широкой встречи Благодатного огня не планируется», — отметили в организации.
Из аэропорта представители епархий доставят Благодатный огонь в несколько десятков городов России.
Телевизионную трансляцию чуда схождения Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня проведут телеканалы НТВ, «Россия 1» и Первый канал.
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