В Москве ждут рекордно низкое давление
Столичные синоптики предупреждают жителей Москвы о существенном понижении атмосферного давления. 31 января может повториться рекорд 1949 года, сообщают «Метеоновости».
Атмосферное давление опустится до отметки в 723 миллиметра ртутного столба. По данным специалистов 1 февраля, проходящий над центром России циклон станет менее глубоким, поэтому показатели давления вырастут более чем на 10 миллиметров ртутного столба.
Ранее на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в последнюю неделю января достигнет полуметра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru