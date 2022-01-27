В Москве ждут рекордно низкое давление

Атмосферное давление опустится до отметки в 723 миллиметра ртутного столба. По данным специалистов 1 февраля, проходящий над центром России циклон станет менее глубоким, поэтому показатели давления вырастут более чем на 10 миллиметров ртутного столба.

Ранее на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве в последнюю неделю января достигнет полуметра.