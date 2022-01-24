Синоптики прогнозируют в Москве полуметровые сугробы к концу января

Высота сугробов в Москве в последнюю неделю января достигнет полуметра, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, январь закончится умеренными морозами и сугробами. Количество осадков в январе превысит норму на 30%. Среднемесячная температура воздуха окажется чуть выше средних многолетних значений, отмечает синоптик.

Напомним, по данным метеобюро Москвы, сугробы в столице за сутки выросли с 38 до 45 см.

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ФОТО: РИА Новости
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