Синоптики прогнозируют в Москве полуметровые сугробы к концу января

По его словам, январь закончится умеренными морозами и сугробами. Количество осадков в январе превысит норму на 30%. Среднемесячная температура воздуха окажется чуть выше средних многолетних значений, отмечает синоптик.

Напомним, по данным метеобюро Москвы, сугробы в столице за сутки выросли с 38 до 45 см.

