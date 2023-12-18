В Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID
Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент здравоохранения столицы.
«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода», — указали в пресс-службе департамента.
По данным ведомства, заболеваемость COVID снижается в течение двух недель. Власти прогнозируют выход на плато в ближайшие 1-2 недели.
Кроме того, в Депздраве сообщили об отсутствии новых вирусов в структуре заболеваемости.
Ранее гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что наблюдавшаяся в Москве волна инфекционных заболеваний дойдет до регионов в течение месяца, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru