В Москве заявили о замедлении роста заболеваемости ОРВИ и COVID

«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода», — указали в пресс-службе департамента.

По данным ведомства, заболеваемость COVID снижается в течение двух недель. Власти прогнозируют выход на плато в ближайшие 1-2 недели.

Кроме того, в Депздраве сообщили об отсутствии новых вирусов в структуре заболеваемости.

Ранее гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что наблюдавшаяся в Москве волна инфекционных заболеваний дойдет до регионов в течение месяца, пишет RT.

