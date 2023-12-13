В Москве перевели на карантин по гриппу и ОРВИ около 1% классов

Как подчеркивается, в настоящий момент в столице нет образовательных учреждений, полностью закрытых на карантин.

По вопросу досрочного начала зимних каникул, в департаменте пояснили, что этот вопрос каждая школа решает по своему усмотрению.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что эпидситуация в Москве находится под контролем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

