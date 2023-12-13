В Москве перевели на карантин по гриппу и ОРВИ около 1% классов
В Москве перевели на карантин по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) около 1% дошкольных групп и столько же классов, сообщили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, сообщает РИА Новости.
Как подчеркивается, в настоящий момент в столице нет образовательных учреждений, полностью закрытых на карантин.
По вопросу досрочного начала зимних каникул, в департаменте пояснили, что этот вопрос каждая школа решает по своему усмотрению.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что эпидситуация в Москве находится под контролем, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru