В Москве завершился первый день форума «Молодой специалист – строитель будущего»

Со своей стороны, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что в Москве сегодня строительство ведется в больших объемах, поэтому ключевая задача – повышение производительности труда.

«Каждый, кто выбирает строительную сферу, понимает, какой огромный вклад он вносит в улучшение городской инфраструктуры и экономики нашей страны», - отметил он.

А заместитель министра обороны Тимур Иванов добавил, что военно-строительный комплекс сегодня – это огромная и сплоченная команда.

Москва впервые проводится такой региональный форум, ранее он прошел в российских регионах. Мероприятие должно стать коммуникационной площадкой для учащихся и работодателей. В его рамках студентам и школьникам расскажут о профессиях, связанных с архитектурой и строительством. Они продемонстрируют новый взгляд на строительную отрасль.

На форуме представлен стенд Департамента строительства. Его площадь - более 150 квадратных метров, он поделен на тематические зоны, отображающие этапы возведения объекта городского заказа: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и непосредственно строительство.

В ярмарке вакансий вместе с Депстроем примут участие его подведомственные организации, в том числе ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», АО «Мосинжпроект», АО «Мосметрострой».

