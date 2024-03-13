В Москве завершился первый день форума «Молодой специалист – строитель будущего»
В столичном «Манеже» подошел к концу первый день форума «Молодой специалист – строитель будущего», в программу которого вошли образовательные и культурные мероприятия, а также масштабная ярмарка вакансий. Мероприятие проходит 13 и 14 марта.
С приветственным словом к молодежи обратился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Он отметил, что без квалифицированных специалистов невозможно выполнить поставленные перед страной президентом задачи.
«Мосинжпроект» представит программы для соискателей на форуме «Молодой специалист – Строитель будущего»
Со своей стороны, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что в Москве сегодня строительство ведется в больших объемах, поэтому ключевая задача – повышение производительности труда.
«Каждый, кто выбирает строительную сферу, понимает, какой огромный вклад он вносит в улучшение городской инфраструктуры и экономики нашей страны», - отметил он.
А заместитель министра обороны Тимур Иванов добавил, что военно-строительный комплекс сегодня – это огромная и сплоченная команда.
Москва впервые проводится такой региональный форум, ранее он прошел в российских регионах. Мероприятие должно стать коммуникационной площадкой для учащихся и работодателей. В его рамках студентам и школьникам расскажут о профессиях, связанных с архитектурой и строительством. Они продемонстрируют новый взгляд на строительную отрасль.
На форуме представлен стенд Департамента строительства. Его площадь - более 150 квадратных метров, он поделен на тематические зоны, отображающие этапы возведения объекта городского заказа: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и непосредственно строительство.
В ярмарке вакансий вместе с Депстроем примут участие его подведомственные организации, в том числе ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», АО «Мосинжпроект», АО «Мосметрострой».
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