«Мосинжпроект» представит программы для соискателей на форуме «Молодой специалист – Строитель будущего»

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» в статусе эксклюзивного партнера принимает участие в форуме «Молодой специалист – Строитель будущего», который состоится в ЦВЗ «Манеж» 13-14 марта. Организатором мероприятия выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

«Мосинжпроект» – участник ключевых градостроительных программ столицы, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, а также в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России.

«Форум “Молодой специалист – Строитель будущего” – ключевое отраслевое мероприятие этой весны, которое посвящено важнейшей теме – повышению престижа строительных профессий среди молодежи. Холдинг “Мосинжпроект” уделяет большое внимание кадровой политике, что позволяет успешно решать задачи в рамках реализации ключевых градостроительных программ Москвы и региональных проектов. Мы готовы делиться со школьниками, студентами колледжей и вузов своими знаниями и опытом и будем рады помочь в их первых карьерных шагах в нашей компании», – поделился генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по кадровой политике Григорий Мазитов напомнил, что по итогам 2023 года холдинг входит в сотню лучших работодателей России, и добавил, что средний возраст в более чем 14-тысячном коллективе холдинга «Мосинжпроект» не превышает 35 лет, и в компании заинтересованы в новых талантливых соискателях.

«”Мосинжпроект” не только привлекает молодые кадры, но и помогает в их подготовке. Мы реализуем ряд совместных образовательных программ со школами, реализуя проект “Веселая стройка”, который является первым шагом к выбору будущей профессии школьниками; сотрудничаем с профильными учебными заведениями, проводя ежегодные стажировки, позволяющие студентам и молодым специалистам погрузиться в рабочие процессы и перенять бесценный опыт от профессионалов-наставников. Участники форума смогут посетить наш стенд, чтобы познакомиться с проектами холдинга, ознакомиться с открытыми вакансиями и пройти собеседование с HR-специалистами», – отметил Григорий Мазитов.

Он уточнил, что стенд холдинга «Мосинжпроект» под названием «Строй будущее с командой лучших» открыт для посетителей весь период работы форума. На нем представлены флагманские проекты компании, один из них – самый масштабный проект отечественного метростроения – Большая кольцевая линия московского метро. Кроме того, будет доступна интерактивная игра с 3D-визуализацией, участники которой смогут ощутить себя машинистом тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК). А в другой зоне, надев VR-очки, можно будет «прокатиться» в тоннеле времени и увидеть, как менялась Москва в разные эпохи.

Особое место на стенде «Мосинжпроекта» займет «Кинотеатр МИП-ТВ»: 13 марта с 15.00 до 17.00 и 14 марта с 13.00 до 15.00 посетители стенда смогут открыть для себя увлекательный мир профессии строителя от профессионалов отрасли; узнать о «фишках» создания известных всем городских объектов – от новых станций метро до Дворца гимнастики в Лужниках - в рамках кинопоказа познавательных фильмов о реализованных проектах компании. Короткометражные фильмы будут интересны всем посетителям вне зависимости от возраста и статуса участия.

Узнать подробнее о форуме «Молодой специалист – Строитель будущего» можно на сайте: www.forum-ms.ru.

«Мосинжпроект» – компания, основанная в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нем трудится более 14000 высококлассных специалистов. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе в области технологий информационного моделирования.





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