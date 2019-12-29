В Москве завершилось прощание с Галиной Волчек

Среди пожелавших проститься с режиссером «Современника» гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, кинорежиссер Александр Адабашьян, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, вице-премьер правительства Ольга Голодец, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, актеры Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Ирина Апексимова, «звезды» шоу-бизнеса и другие.

В адрес близких Волчек телеграммы с соболезнованиями направили министры РФ Владимир Мединский и Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти.

Местом захоронения Волчек станет Новодевичье кладбище.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, из-за осложнений после воспаления легких в возрасте 86 лет.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал НСН, что успех «Современника» лежал на талантливых женских плечах.

