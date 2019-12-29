В Москве завершилось прощание с Галиной Волчек
Траурная церемония прощания с художественным руководителем театра «Современник», народной артисткой СССР Галиной Волчек длилась более трех часов, сообщает РИА Новости.
Поклонники, выстроившиеся от театра вдоль улицы, проводили Галину Волчек аплодисментами. По театральной традиции, вслед гробу кричали «Браво!» и «Спасибо!».
Среди пожелавших проститься с режиссером «Современника» гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, кинорежиссер Александр Адабашьян, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, вице-премьер правительства Ольга Голодец, а также Александр Кибовский, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, актеры Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Ирина Апексимова, «звезды» шоу-бизнеса и другие.
В адрес близких Волчек телеграммы с соболезнованиями направили министры РФ Владимир Мединский и Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие представители власти.
Местом захоронения Волчек станет Новодевичье кладбище.
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, из-за осложнений после воспаления легких в возрасте 86 лет.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал НСН, что успех «Современника» лежал на талантливых женских плечах.
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