Стеблов: Смерть Волчек – большая потеря для всего российского театра!

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в театре «Современник». О госпитализации его художественного руководителя в Боткинскую больницу с воспалением легких стало известно 24 декабря. А накануне СМИ сообщали, что состояние Галины Волчек резко ухудшилось.

Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН заявил, что смерть Галины Волчек – большая потеря для всего российского театра.

«Это очень прискорбно. Что я могу ещё сказать? Это большая потеря и для "Современника", и для всего российского театра. Потому что она была талантливым человеком. Несмотря на то, что Галина Волчек давно болела, и это [смерть] можно было предвидеть, всё равно – когда такое происходит, это всегда больно», - отметил собеседник НСН.