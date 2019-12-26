Стеблов: Смерть Волчек – большая потеря для всего российского театра!
Первый зампредседателя Союза театральных деятелей России рассказал НСН, что после смерти Волчек «Современник» ждёт довольно болезненный период.
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в театре «Современник». О госпитализации его художественного руководителя в Боткинскую больницу с воспалением легких стало известно 24 декабря. А накануне СМИ сообщали, что состояние Галины Волчек резко ухудшилось.
Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН заявил, что смерть Галины Волчек – большая потеря для всего российского театра.
«Это очень прискорбно. Что я могу ещё сказать? Это большая потеря и для "Современника", и для всего российского театра. Потому что она была талантливым человеком. Несмотря на то, что Галина Волчек давно болела, и это [смерть] можно было предвидеть, всё равно – когда такое происходит, это всегда больно», - отметил собеседник НСН.
По мнению Евгения Стеблова, для «Современника» сейчас начнётся достаточно болезненный период. И театр будет уже другим.
«Он и при Волчек был не таким, каким был при Олеге Ефремове. Театр – это живой организм, он как семья. И всегда это не просто. Дай Бог, чтобы нашёлся и человек, и такие позитивные силы внутри самого театра, для того, чтобы сохранить этот уникальный организм», - подчеркнул Стеблов.
Напомним, на счету Галины Волчек множество ролей в фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир», «Осенний марафон» и многие другие. В 1971-м она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем.
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