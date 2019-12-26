Грымов – о смерти Волчек: Уходит понятие «русский советский» театр

В Москве в возрасте 86 лет скончалась Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. В минувший вторник, 24 декабря, её госпитализировали с воспалением лёгких в Боткинскую больницу. Позже появилась информация о том, что состояние её здоровья резко ухудшилось. Дата и время прощания с худруком «Современника» станут известно позже.

Очень большой утратой в беседе с НСН назвал смерть Галины Волчек художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«С такими людьми уходит понятие "русский советский" театр. Это люди – легенды, которые формировали не только театральную общественность, но и гражданскую ответственность людей в нашей стране. Это очень яркие и талантливые люди. Поэтому – это очень большая утрата. И жаль, что таких людей очень мало. Мы же все понимаем, что успех театра "Современник" лежал на талантливых женских плечах», - подчеркнул собеседник НСН.