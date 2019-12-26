Грымов – о смерти Волчек: Уходит понятие «русский советский» театр
Художественный руководитель театра «Модерн» рассказал НСН, что успех «Современника» лежал на талантливых женских плечах.
В Москве в возрасте 86 лет скончалась Народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. В минувший вторник, 24 декабря, её госпитализировали с воспалением лёгких в Боткинскую больницу. Позже появилась информация о том, что состояние её здоровья резко ухудшилось. Дата и время прощания с худруком «Современника» станут известно позже.
Очень большой утратой в беседе с НСН назвал смерть Галины Волчек художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
«С такими людьми уходит понятие "русский советский" театр. Это люди – легенды, которые формировали не только театральную общественность, но и гражданскую ответственность людей в нашей стране. Это очень яркие и талантливые люди. Поэтому – это очень большая утрата. И жаль, что таких людей очень мало. Мы же все понимаем, что успех театра "Современник" лежал на талантливых женских плечах», - подчеркнул собеседник НСН.
Юрий Грымов отметил, что знает актёров «Современника», знает сам театр. И, конечно, после смерти Волчек будет трудный период. Причём, по словам Грымова, для всей театральной общественности.
Напомним, Галина Волчек заняла пост главного режиссера «Современника» в 1972 году, а в 1989-м — стала его художественным руководителем. На сцене «Современника» Волчек поставила более 30 спектаклей. Также она снялась более чем в 20 фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон» и многие другие.
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