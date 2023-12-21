В Москве завершается строительство нового вестибюля станции «Печатники» БКЛ метро

В Москве завершается строительство нового вестибюля станции «Печатники» БКЛ метро, готовность объекта превысила 90%, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на станции БКЛ «Печатники» предусмотрены два наземных вестибюля, один из которых был открыт с вводом станции в марте. Строящийся объединенный вестибюль №1 обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что также завершается монтаж инженерных систем и оборудования нового вестибюля «Печатников».

Дополнительная пересадка между «Каховской» и «Севастопольской» готова на 70%

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженные, рассказал ранее в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что строители и другие специалисты проложили больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца.

По его словам, Большая кольцевая линия изменила транспортную систему столицы. Также Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве прилегающих к десяти станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена территорий.

Градоначальник подчеркнул, что открытие новой линии метро всегда сопряжено с ростом нагрузки на инфраструктуру.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:СтроительствоМоскваМетро

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