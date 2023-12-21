В Москве завершается строительство нового вестибюля станции «Печатники» БКЛ метро, готовность объекта превысила 90%, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что на станции БКЛ «Печатники» предусмотрены два наземных вестибюля, один из которых был открыт с вводом станции в марте. Строящийся объединенный вестибюль №1 обеспечит вход на станцию Большого кольца со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что также завершается монтаж инженерных систем и оборудования нового вестибюля «Печатников».