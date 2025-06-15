СМИ: Трамп может запретить въезд гражданам еще 36 стран

Американский лидер Дональда Трампа может запретить или ограничить въезд в США гражданам еще 36 стран, сообщает The Washington Post.

По данным издания, в перечень государств, гражданам которых грозит запрет на получение американской визы, входят 25 африканских стран, включая Египет и Джибути, а также страны Центральной Азии и Карибского региона.

Отмечается, что соответствующий документ был подписан главой Госдепа США Марко Рубио.

Ранее Трамп полностью запретил въезд в США гражданам из 12 стран. Среди них Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

