СМИ: Трамп может запретить въезд гражданам еще 36 стран
Американский лидер Дональда Трампа может запретить или ограничить въезд в США гражданам еще 36 стран, сообщает The Washington Post.
По данным издания, в перечень государств, гражданам которых грозит запрет на получение американской визы, входят 25 африканских стран, включая Египет и Джибути, а также страны Центральной Азии и Карибского региона.
Отмечается, что соответствующий документ был подписан главой Госдепа США Марко Рубио.
Ранее Трамп полностью запретил въезд в США гражданам из 12 стран. Среди них Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго и другие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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