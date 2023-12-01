Дополнительная пересадка между «Каховской» и «Севастопольской» готова на 70%
Подземный переход под Севастопольской площадью готов на 70%, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Дополнительный подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена», - отметил Бочкарев.
По его словам, сейчас специалисты завершают отделочные работы и ведут монтаж инженерных систем. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели проверку текущего состояния перехода в столичном Зюзино.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сказал, что комитет уделяет особое внимание транспортной инфраструктуре столицы. Он также уточнил, что в рамках последней проверки хода строительства специалисты убедились в соответствии требованиям всех инженерных систем и оценили качество архитектурно-отделочных работ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru