Дополнительная пересадка между «Каховской» и «Севастопольской» готова на 70%

Подземный переход под Севастопольской площадью готов на 70%, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции метро «Тютчевская» отделка путевых стен выполнена на 40%

«Дополнительный подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена», - отметил Бочкарев.

По его словам, сейчас специалисты завершают отделочные работы и ведут монтаж инженерных систем. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели проверку текущего состояния перехода в столичном Зюзино.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сказал, что комитет уделяет особое внимание транспортной инфраструктуре столицы. Он также уточнил, что в рамках последней проверки хода строительства специалисты убедились в соответствии требованиям всех инженерных систем и оценили качество архитектурно-отделочных работ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Московское МетроМетрополитенСтроительствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры