СМИ: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе
15 июня 202502:01
Иран применил минимум одну гиперзвуковую ракету для ударов по Израилю, сообщает Mehr.
По данным агентства, удар был нанесен по Хайфе.
Кроме того, Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan, сообщает Nour News.
Ранее стало известно, что Иран атаковал НПЗ в Хайфе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru