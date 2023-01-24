В Москве зарегистрировали рекордные 100 тысяч браков с 1918 года

В Москве в 2022 году было зарегистрировано рекордное за 105 лет число браков - более 100 тысяч. Это рекорд и за весь период со дня образования органов ЗАГС, говорится на сайте mos.ru.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице сейчас доступно примерно 200 самых разных локаций от Дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг «Мои Документы», где можно зарегистрировать брак.