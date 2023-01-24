В Москве зарегистрировали рекордные 100 тысяч браков с 1918 года
В Москве в 2022 году было зарегистрировано рекордное за 105 лет число браков - более 100 тысяч. Это рекорд и за весь период со дня образования органов ЗАГС, говорится на сайте mos.ru.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице сейчас доступно примерно 200 самых разных локаций от Дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг «Мои Документы», где можно зарегистрировать брак.
Чиновник отметила, что в прошлом году было заключено на 15% больше браков, чем годом ранее. Женихи женились в основном в 27 лет, невесты выходили замуж в 25 лет. Этот показатель не изменился относительно 2021 года.
В сентябре сообщалось, что первая пара молодоженов отпраздновала свадьбу на новом московском колесе обозрения «Солнце Москвы».
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