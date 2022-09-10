Ракова рассказала о первой регистрации брака на открытии колеса обозрения «Солнце Москвы»

Она отметила, что пары активно пользуются возможностью зарегистрироваться брак на выезде – такой проект инициировл мэра Москвы. С начала 2022 года число желающих зарегистрироваться на выездных локациях увеличилось почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы открываем для молодоженов самые новые и актуальные локации, которые есть в столице. В этот раз мы предложили молодоженам заключить брак на открытии крупнейшего колеса обозрения в Европе на высоте 140 метров в полностью стеклянной кабине с прозрачным полом и во время движения. Несмотря на сложность и уникальность локации, все традиционные элементы церемонии сохраняются. Молодожены услышали марш Мендельсона, поставили подписи и обменялись кольцам и даже приняли поздравление от своих гостей», — отметила Анастасия Ракова.

Молодоженов зарегистрировали на высоте 140 метров и вручили государственный документ – свидетельство о заключении брака. Гости наблюдали за церемонией из соседней кабинки.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» в день 875-летия Москвы. Оно оборудовано 30 закрытыми кабинами, каждая из которых рассчитана на 15 пассажиров. В пяти кабинах пол прозрачный. Один оборот колеса обозрения длится 18 минут и 40 секунд. Оно доступно круглогодично благодаря системе климат-контроля в кабинках. «Солнце Москвы» может вместить до 450 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

