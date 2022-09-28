СМИ: Женщины из Казахстана предлагают россиянам фиктивные браки ради гражданства

Жительницы Казахстана предложили российским мужчинам заключить фиктивный брак за денежное вознаграждение, сообщает Telegram-канал «Двач».

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Авторы поста ссылаются на серию видеозаписей, которые адресованы мужчинам из России, желающим пересечь границу на фоне объявления частичной мобилизации.

Девушки указывают, что брак может облегчить процесса получения гражданства Казахстана, и в некоторых случаях даже предлагают прописку. Свои «услуги» они оценивают в сумму от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезжим россиянам будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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