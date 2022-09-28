СМИ: Женщины из Казахстана предлагают россиянам фиктивные браки ради гражданства
Жительницы Казахстана предложили российским мужчинам заключить фиктивный брак за денежное вознаграждение, сообщает Telegram-канал «Двач».
Авторы поста ссылаются на серию видеозаписей, которые адресованы мужчинам из России, желающим пересечь границу на фоне объявления частичной мобилизации.
Девушки указывают, что брак может облегчить процесса получения гражданства Казахстана, и в некоторых случаях даже предлагают прописку. Свои «услуги» они оценивают в сумму от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезжим россиянам будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: в Apple заявили, что приложения VK из AppStore удалили из-за санкций
- В Набережных Челнах неизвестный открыл огонь по подросткам
- Космонавт Артемьев передал руководство сегментом МКС Прокопьеву
- Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках»
- Володин предложил передать брошенные на границе автомобили семьям участников спецоперации
- СМИ: Женщины из Казахстана предлагают россиянам фиктивные браки ради гражданства
- В Липецке началось серийное производство электромобилей
- Куба осталась без электричества из-за шторма
- Шольц поддержал предоставление убежища в ФРГ россиянам, бегущим от спецоперации
- Песков заявил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых земель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru