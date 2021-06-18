Столичные власти поддержали идею бизнес-сообщества о создании COVID-free ресторанов

Москва с субботы, 19 июня, запускает первые «бесковидные рестораны». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на сайте правительства Москвы. По его словам, для начала в эксперименте примут участие 15-20 заведений.

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Для посещения таких ресторанов потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Так как детям до 18 лет вакцину пока делать нельзя, они смогут посещать «бесковидные рестораны» со взрослыми.

Между тем, ограничительные меры по коронавирусу в столице Собянин продлил до 29 июня.



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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваРесторанКоронавирус
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