Столичные власти поддержали идею бизнес-сообщества о создании COVID-free ресторанов
Москва с субботы, 19 июня, запускает первые «бесковидные рестораны». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге на сайте правительства Москвы. По его словам, для начала в эксперименте примут участие 15-20 заведений.
Для посещения таких ресторанов потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Так как детям до 18 лет вакцину пока делать нельзя, они смогут посещать «бесковидные рестораны» со взрослыми.
Между тем, ограничительные меры по коронавирусу в столице Собянин продлил до 29 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru