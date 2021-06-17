«Неправильно поняли»: ресторанный омбудсмен Москвы опроверг лишение зарплат непривитых сотрудников

Ранее Миронов по итогам встречи со столичными властями сообщил, что предложение бизнеса об отстранении от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19, без выплаты зарплаты было одобрено.

«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой, и эта информация вышла», — заявил Миронов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Омбудсмен объяснил, что власти города не могут принимать подобных решений, так как юридически не имеют к ним отношения. Миронов отметил, что «на основании требований санитарного врача о эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты».

Накануне в Москве и Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан, в частности, для сотрудников сфер общепита и торговли, напоминает «Свободная пресса». Аналогичные меры ввели на Сахалине и в Кемеровской области.

