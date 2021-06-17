«Неправильно поняли»: ресторанный омбудсмен Москвы опроверг лишение зарплат непривитых сотрудников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов опроверг решение властей столицы об отстранении и лишении зарплат непривитых от коронавируса работников.

Московские власти разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Ранее Миронов по итогам встречи со столичными властями сообщил, что предложение бизнеса об отстранении от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации от COVID-19, без выплаты зарплаты было одобрено.

«Нет, это неправильно поняли. Брали комментарий, как всегда, а потом все перепутали между собой, и эта информация вышла», — заявил Миронов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Омбудсмен объяснил, что власти города не могут принимать подобных решений, так как юридически не имеют к ним отношения. Миронов отметил, что «на основании требований санитарного врача о эпидемиологической ситуации работодатель может отстранять сотрудников без сохранения зарплаты».

Накануне в Москве и Московской области объявили обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан, в частности, для сотрудников сфер общепита и торговли, напоминает «Свободная пресса». Аналогичные меры ввели на Сахалине и в Кемеровской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияМоскваКоронавирус
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