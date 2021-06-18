Собянин продлил ограничительные меры до 29 июня

Ранее Собянин заявил, что в городе могут ужесточить ограничительные меры по борьбе с COVID-19. По словам мэра, ситуация с ковидом в столице ухудшается. Сейчас основной задачей руководства является вакцинация жителей.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что переболевшим коронавирусом гражданам нужно проверяться у врача каждые три месяца и привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

