Собянин продлил ограничительные меры до 29 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры по коронавирусу в столице до 29 июня, сообщается на сайте главы города.
Ранее Собянин заявил, что в городе могут ужесточить ограничительные меры по борьбе с COVID-19. По словам мэра, ситуация с ковидом в столице ухудшается. Сейчас основной задачей руководства является вакцинация жителей.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что переболевшим коронавирусом гражданам нужно проверяться у врача каждые три месяца и привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- Признанную умершей сибирячку «воскресили» в суде
- Евро впервые с августа опустился ниже 86 рублей
- Forbes: Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 1 июля
- Собянин: На мероприятиях может присутствовать до 1000 человек
- Столичные власти поддержали идею бизнес-сообщества о создании COVID-free ресторанов
- Собянин продлил ограничительные меры до 29 июня
- Ялту затопило из-за дождей
- В Крыму предупредили об угрозе схода селей из-за ливней
- СМИ: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
- Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после прививки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru