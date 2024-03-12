В Москве заработала программа подготовки к инженерным профессиям для школьников

В Московском дворце пионеров дети смогут не только научиться чертить и проектировать в программе T-FLEX CAD, но и сдать экзамены на владение отечественной разработкой. Полученные сертификаты могут пригодиться при трудоустройстве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, компьютерному проектированию обучаются дети 10–18 лет. Теперь они дополнительно смогут получить сертификат, подтверждающий их уровень владения программой.