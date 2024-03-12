В Москве заработала программа подготовки к инженерным профессиям для школьников
В Московском дворце пионеров дети смогут не только научиться чертить и проектировать в программе T-FLEX CAD, но и сдать экзамены на владение отечественной разработкой. Полученные сертификаты могут пригодиться при трудоустройстве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, компьютерному проектированию обучаются дети 10–18 лет. Теперь они дополнительно смогут получить сертификат, подтверждающий их уровень владения программой.
Чиновник отметила, что одна из целей столичной системы образования — подготовка детей к взрослой жизни: получению профессиональных знаний и дальнейшего трудоустройства. Для этого налажено сотрудничество с вузами, профессиональным сообществом, ключевыми отечественными компаниями.
T-FLEX CAD — отечественная система для разработки проектов любой сложности — от создания чертежей и 3D-моделей до подготовки специализированной документации.
Более 200 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы модернизируют, рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, также планируется организовать 90 новых мастерских и лабораторий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru