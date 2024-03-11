Форум «Молодой специалист – строитель будущего» пройдет в «Манеже» 13-14 марта

Первый московский специализированный форум «Молодой специалист — строитель будущего», посвященный кадровой обеспеченности строительной отрасли, пройдет в музейно-выставочном объединении «Манеж» 13 и 14 марта. В рамках мероприятия столичный Департамент строительства продемонстрирует интерактивный стенд «Московский градостроитель». Об этом заявил глава департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, стенд разделят на тематические зоны. Они отразят этапы строительства объекта городского заказа, а именно: предпроектные работы, проектирование, подготовку территорий и само строительство. Гостям мероприятия предлагается выполнить несколько прикладных заданий. По их итогам участники получат призы, добавил Загрутдинов.

На форуме также организуют ярмарку вакансий. Она позволит учащимся вузов и колледжей, а также молодым специалистам вступить в кадровый резерв стажеров и практикантов «Московских градостроителей». В случае успешного преодоления отборочных этапов кадровых сервисов столичного правительства они смогут пройти практику или стажировку в ключевых предприятиях Стройкомплекса Москвы.

Помимо Департамента строительства, в ярмарке вакансий будут участвовать его подведомственные организации: КП «Управление гражданского строительства», ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства», АНО «Развитие социальной инфраструктуры», Московский фонд реновации жилой застройки, АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов», АО «Мосинжпроект», АО «Москапстрой» и АО «Мосметрострой»,.

Решение о проведении форума принял столичный мэр Сергей Собянин. В качестве организаторов выступили Минстрой России, Стройкомплекс Москвы, ФАУ «РосКапСтрой» и ППК «Военно-строительная компания» при содействии иных комплексов городского управления. Оператор мероприятия — АНО «Московский урбанистический форум».

