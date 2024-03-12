В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий
Более 200 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы модернизируют. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. По его словам, также планируется организовать 90 новых мастерских и лабораторий.
Комплексное обновление системы подготовки специалистов со средним профобразованием проходит в рамках нацпроекта «Образование». Одна из ключевых задач – обновление материально-технической базы колледжей, отметил градоначальник.
Он отметил, что практическим занятиям в колледжах отводится порядка 70% учебного времени, чтобы выпускники смогли быстро встроиться в реальный производственный процесс. Однако оборудование многих колледжей устарело. Их переоснащение - задача на текущий год.
К концу февраля новое оборудование уже получили более 30 колледжей, сообщил Собянин. Среди них Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».
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