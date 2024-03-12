В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

Более 200 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы модернизируют. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. По его словам, также планируется организовать 90 новых мастерских и лабораторий.

Комплексное обновление системы подготовки специалистов со средним профобразованием проходит в рамках нацпроекта «Образование». Одна из ключевых задач – обновление материально-технической базы колледжей, отметил градоначальник.