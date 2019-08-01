В Москве заработал новый короткий номер для туристов

С 1 августа в Москве для туристов начал работать новый короткий номер 122, а также городской десятизначный — +7 (495) 122-01-11. Он действует для связи с Московским центром информационной поддержки туристов.

Отмечается, что позвонить по номеру можно будет круглосуточно, без выходных и праздников. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.

В комитете по туризму столицы назвали событие важным шагом для развития города.