В Москве заработал новый короткий номер для туристов
С 1 августа в Москве для туристов начал работать новый короткий номер 122, а также городской десятизначный — +7 (495) 122-01-11. Он действует для связи с Московским центром информационной поддержки туристов.
Отмечается, что позвонить по номеру можно будет круглосуточно, без выходных и праздников. Оплата звонков на оба номера производится в соответствии с тарификацией оператора абонента.
В комитете по туризму столицы назвали событие важным шагом для развития города.
«Москва принимает с каждым годом все больше туристов, и контакт-центр — это важный шаг для получения обратной связи от них. Операторы контакт-центра консультируют на русском и английском языках, что, несомненно, является важным, учитывая рост количества иностранных туристов в Москве», — отметили в комитете по туризму.
Добавим, прежние номера туристического кол-центра аннулируются и действовать уже не будут.
Ранее туристы назвали города России, в которых чувствуется Европа. Первое место в ТОП-10 занял Калининград. Так считают 37,61% россиян, опрошенных сервисом бронирования жилья для отдыха tvil.ru. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (27,35%) и Сочи (8,55%). Кроме того, Европу отдыхающие ощущают в Казани и Екатеринбурге.
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