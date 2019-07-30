Туристы назвали города России, в которых чувствуется Европа

Составлен рейтинг городов России, в которых туристы могут почувствовать себя как в Европе. Первое место в ТОП-10 занял Калининград. Так считают 37,61% россиян, опрошенных сервисом бронирования жилья для отдыха tvil.ru. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (27,35%) и Сочи (8,55%). Кроме того, Европу отдыхающие ощущают в Казани и Екатеринбурге. Как отмечает КИА, меньше всего голосов набрали Ялта, Светлогорск, Йошкар-Ола, Выборг и Ярославль.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН рассказала, что курортный сбор не отпугнул российских туристов.



