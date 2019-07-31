Украинцы едут на отдых в Крым, но не в дорогие отели

Украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его данным, полуостров уже посетили около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Он добавил, что для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады.

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН объяснил, что украинцам выгоднее селиться на отдыхе в Крыму в частном секторе.

«Насколько я знаю, никаких официальных туристических услуг в направлении Крыма на Украине не оказывается. Это все осуществляется в частном порядке. Нет прямого дорожного сообщения. Есть перевозчики, которые довозят до пропускного пункта. И местные товарищи организовывают проезд от пропускного пункта. На частных машинах можно проехать, рейсового сообщения нет. Идут некие согласованные перевозки. Как правило, большинство украинских туристов пользуются частным сектором или кемпингом. После 2014 года спросом в Крыму стали пользоваться отели 3, 4, 5 звезд, достаточно комфортные, с питанием и так далее. И цены немного повысились. Но традиция селиться на частном секторе сохранилась. И именно украинские туристы поддерживают частный сектор, тогда как российские туристы селятся в более дорогих местах размещения», - отметил он.