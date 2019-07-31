Украинцы едут на отдых в Крым, но не в дорогие отели
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков рассказал НСН, как осуществляется проезд граждан Украины на российский курорт.
Украинские туристы продолжают приезжать на отдых в Крым, несмотря на политику Киева, заявил в интервью РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его данным, полуостров уже посетили около 260 тысяч человек, что на 15 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Он добавил, что для украинцев территория Крыма остается любимым, хорошо знакомым местом отдыха, и здесь им всегда рады.
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в эфире НСН объяснил, что украинцам выгоднее селиться на отдыхе в Крыму в частном секторе.
«Насколько я знаю, никаких официальных туристических услуг в направлении Крыма на Украине не оказывается. Это все осуществляется в частном порядке. Нет прямого дорожного сообщения. Есть перевозчики, которые довозят до пропускного пункта. И местные товарищи организовывают проезд от пропускного пункта. На частных машинах можно проехать, рейсового сообщения нет. Идут некие согласованные перевозки. Как правило, большинство украинских туристов пользуются частным сектором или кемпингом. После 2014 года спросом в Крыму стали пользоваться отели 3, 4, 5 звезд, достаточно комфортные, с питанием и так далее. И цены немного повысились. Но традиция селиться на частном секторе сохранилась. И именно украинские туристы поддерживают частный сектор, тогда как российские туристы селятся в более дорогих местах размещения», - отметил он.
Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым. Он рассказал, что ежедневно границу с Крымом пересекают от восьми до десяти тысяч украинцев, при этом большая часть из них якобы сталкивается с нарушением прав человека при проверке документов со стороны российских спецслужб.
Тем временем председатель комитетa Госсовета Крымa по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропортa Симферополя к приему рейсов из любой страны мирa, включая Украину.
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